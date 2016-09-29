Франція про розслідування збитого рейсу MH17: Росія повинна бути конструктивною

Про це речник МЗС Франції заявив сьогодні на брифінгу, повідомляє Посольство Франції в Україні.

"Франція вітає оприлюднення звіту Міжнародної комісії з розслідування катастрофи рейсу MH17. Це вирішальний етап у встановленні фактів та відповідальних, які призвели до цього одіозного злочину.

Ми закликаємо Російську Федерацію у конструктивний та прозорий спосіб співпрацювати зі слідством, яке має продовжитись в найближчі місяці, у відповідності до зробленого їй запрошення", - наголосив речник МЗС.

"Франція стоятиме поруч з країнами, членами Міжнародної групи з розслідування, щоб забезпечити, аби винні особи відповіли за свої дії перед правосуддям згідно з резолюцією 2166, яку ухвалила Рада безпеки ООН 21 липня 2014 року", - зазначив речник.

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Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий із підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.