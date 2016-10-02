Катастрофа МН17: глава МЗС Австралії вимагає трибуналу "в стилі Локербі"

Про це вона заявила журналістам програми Insiders, що випускається австралійською радіомовною корпорацією ABC. Витяги з інтерв'ю компанія оприлюднила у неділю, 2 жовтня, на своєму сайті, пише Deutsche Welle.

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"Може бути організовано судовий процес у стилі Локербі - трибунал, який буде заснований міжнародним співтовариством", - підкреслила Бішоп. За її словами, сформувати подібний трибунал в Нідерландах, "можливо, буде простіше", однак, необхідно впевнитися, що "він буде наділений всіма необхідними повноваженнями". Мова, наприклад, йде про екстрадицію, необхідну, щоб "притягнути до відповідальності всіх винних у цьому злочині", - підкреслила вона.

За словами Бішоп, подібний трибунал можна створити в обхід Ради Безпеки ООН, де Росія має право вето. Міністр повідомила, що зустрічалася з представниками інших країн, що беруть участь у розслідуванні трагедії, під час візиту в Нью-Йорк, де у вересні проходила сесія Генеральної асамблеї ООН, і обговорювала з ними подальші кроки по даній справі. Глава МЗС Австралії також вела переговори з владою Нідерландів, які оцінюють спектр можливостей для покарання осіб, які стоять за цим злочином.

Як зазначається, Бішоп наприкінці вересня вже говорила, що Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна мають намір створити спеціальний трибунал, що не вимагає схвалення Ради Безпеки ООН, для покарання винних в аварії малайзійського "Боїнга". Міністр також не виключає повторного внесення в Раду Безпеки ООН проекту резолюції про створення міжнародного трибуналу, після того як буде завершено офіційне розслідування обставин катастрофи.

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Трагедія рейсу МН17 на сході України, в результаті якої загинули 298 чоловік, насправді порівнюється з так званою "справою Локербі". В результаті вибуху літака американської компанії Pan American над шотландським містом Локербі в грудні 1988 року загинули 270 осіб, в основному - громадяни США. За підсумками розслідування було встановлено, що за теракт відповідальні громадяни Лівії, очолюваної тоді Муамаром Каддафі.

У 1999 році після тривалих переговорів полковник Каддафі погодився видати підозрюваних за умови, що суд відбудеться на нейтральній території. У квітні 1999 року підозрювані були передані шотландської поліції в голландському Утрехті, де на колишній американській військовій базі відбувся суд з дотриманням шотландських законів. У 2001 році суд виніс обвинувальний вирок відносно підсудних.