Росія досі не пустила до Сущенка українського консула – Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що найближчим часом українські дипломати будуть допущені до заарештованого в РФ українського журналіста Романа Сущенка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради України під час Години запитань до уряду.
Він зазначив, що “із самого моменту арешту Романа ми, задіюючи наших друзів і партнерів із Мінінформполітики, задіюючи, звичайно, і світові медіа й неурядові організації, намагаємось отримати консульський доступ до Романа, який гарантований відповідними міжнародно-правовими документами”.
Клімкін наголосив, що “Росія вчергове не надає такого доступу”.
“Ми намагаємось отримати його і сподіваємось, що це відбудеться найближчим часом”, – наголосив Клімкін.
За словами міністра, сьогодні Росія сподівається сфабрикувати звинувачення щодо Сущенка.
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Клімкін наголосив на необхідності координованої позиції “в сенсі тиску міжнародної спільноти, міжнародних медіа, міжнародних неурядових організацій дійсно для покращення ситуації”.
Як повідомляв УНІАН, у Росії сьогодні, 7 жовтня, буде пред'явлено звинувачення кореспондентові "Укрінформу" Сущенку. Всі суди у його справі пройдуть у закритому режимі.
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Співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали українського журналіста у Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації». Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство».