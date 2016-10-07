"У справі є держтаємниця": у РФ сьогодні висунуть звинувачення Сущенку, всі суди пройдуть у закритому режимі - адвокат

Про це УНІАН повідомив його адвокат Марк Фейгін.

«Роману пред'являть звинувачення - постанова про притягнення як обвинуваченого, її висуває слідчий. Усе це буде проходити в його кабінеті у слідчому управлінні ФСБ, територіально воно знаходиться також на території СІЗО «Лефортово», - сказав Фейгін.

Він пояснив, що в цьому документі перераховуються подія злочину, кваліфікація, частково вказується підстави арешту і в результативній частині буде вказано «пред'явити звинувачення за статтею 276 КК РФ».

«Нас ознайомлюють з цією постановою, ми її читаємо, після чого складається протокол про ознайомлення і вказується, визнається провина чи ні, і чи готовий давати показання», - додав адвокат.

Фейгін підкреслив, що два дні поспіль перед пред'явленням обвинувачення йому не вдалося зустрітися з його підзахисним, тому не було можливості підготуватися до дачі показань.

«Нам не дали конфіденційно поспілкуватися. Два дні з 9.00 до 18.00 я сидів під «Лефортово», але не зміг до нього потрапити», - сказав він, пояснивши, що через це показання 7 жовтня даватися не будуть.

Фейгін пояснив, що пред'явлення обвинувачення без адвоката заборонено, тому він буде на місці о 14.30 у Слідчому управлінні ФСБ.

Він підкреслив, що з моменту арешту до Сущенка не був допущений консул.

Крім цього, адвокат зазначив, що він вже оскаржив арешт Сущенка, і це питання розглядатиметься у Московському міському суді орієнтовно до кінця жовтня.

«Це буде, швидше за все, закрите засідання, і його ніхто не зможе побачити, тому що в справі є держтаємниця. Усі судові засідання щодо неї будуть у закритому режимі, присутність журналістів не допускаються», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали українського журналіста у Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації». Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство».

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має ніякого відношення до відомства.

Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Захисник відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає і має намір «воювати».