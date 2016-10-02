У московському СІЗО за "шпигунство" утримують українського журналіста - ЗМІ

Члени Громадської спостережної комісії Москви виявили в Московському СІЗО "Лефортово" журналіста агенства українського агентства "Укрінформ" Романа Сущенко. Лефортовський суд Москви заарештував його за звинуваченням у "шпигунстві" (стаття 276 КК РФ). Про це повідомляє видання "Відкрита Росія".

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"Ми абсолютно випадково зустріли в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці 47-річного громадянина України Романа Сущенко. Він розповів, що він журналіст, якого звинувачують у шпигунстві. Подробиць своє затримання і звинувачень, які йому пред'явили, Сущенко не зміг нам повідомити. Співробітники "Лефортово" нам заборонили його питати про кримінальну справу", — розповіла член ГНК Москви Зоя Свєтова.

У свою чергу Сущенко повідомив правозахисникам, що при затриманні на нього чинили психологічний тиск, слідчий не дозволив йому подзвонити додому і повідомити дружині про свій арешт. Слідство ФСБ РФ надало йому державного адвоката.

Сущенко попросив правозахисників зв'язатися з консулом України в Москві.

"Український консул вже підтвердив інформацію про арешт цього журналіста в Росії", - підкреслює видання.

Як відомо наразі в Кіровській області відбуває покарання за "шпигунство" на користь України Валентин Виговський (засуджений на 14 років). У Башкирії відбуває 12-річний термін Віктор Щур — громадянин Росії, якого звинувачують у "шпигунстві на користь України".