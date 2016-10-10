Фейгін відвідав Сущенка у СІЗО: журналіст дякує усім за масштабну підтримку

Про це Фейгін повідомив у своєму твіттері.

«Вийшов від Романа Сущенко. Передає всім привіт, дякує за підтримку особливо журналістів. Масштаб цієї підтримки його дуже підбадьорив», – пише адвокат.

Вышел от Романа Сущенко. Передаёт всем привет, благодарит за поддержку особенно журналистов. Масштаб этой поддержки его очень приободрил. — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 октября 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

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Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство". Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенко відбудуться в закритому режимі.

МЗС України передало першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку з незаконним затриманням Сущенка.

8 жовтня джерело повідомило УНІАН, що Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула України до нього призначений тільки на 14 жовтня.