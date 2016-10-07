Росія висунула офіційне звинувачення в шпигунстві українському журналісту Сущенку

Про це заявив його адвокат Марк Фейгін, повідомляє ТАСС.

«Йому пред'явлено обвинувачення», - сказав він.

За його словами, в даний момент слідчий продовжує «викладати фабулу».

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали українського журналіста в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».

Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство». У Міноборони України заявили, що Сущенко не має ніякого відношення до відомства. Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Захисник відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає і має намір «воювати».