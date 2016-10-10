На порядку денному зустрічі Олланда і Путіна має бути питання Сущенка - Фейгін

Про це адвокат сказав у ефірі каналу "112" після відвідання Сущенка в СІЗО.

Фейгін зазначив, що "найближчий візит Путіна до Олланда 19 жовтня, якщо він все-таки відбудеться, повинен у своєму порядку денному мати обов'язково питання про Романа Сущенка".

"Він був акредитований при ряді відомств і міністерств, і при Єлисейському палаці в Парижі, будучи іноземним кореспондентом українського видання. Тому його доля повинна хвилювати президента Олланда, який також ще до візиту Путіна в Парижа виступатиме в ПАРЄ", - сказав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство". Суд у Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.

МЗС України передало першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку з незаконним затриманням Сущенка.

8 жовтня джерело повідомило УНІАН, що Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула України до нього призначено на 14 жовтня. Сущенко розповів журналістам "Нової газети", які відвідали його в СІЗО, що добу після затримання йому не давали пити і їсти.