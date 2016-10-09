Росія пустить українського консула до Сущенка лише 14 жовтня - Клімкін

Про це в інтерв'ю на телеканалі 112 Україна 9 жовтня повідомив голова МЗС України Павло Клімкін.

Як заявив Клімкін, затримання та арешт українського журналіста Романа Сущенка в Москві - традиційна тактика Росії, його справа є сфабрикованою.

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"Ми по-перше прекрасно знаємо, що РФ все це фабрикує. По-друге, ми чудово розуміємо, що зараз Росія намагається так сказати піднімати ставки за всіма напрямами. І третє, на жаль, наш консул провідає Романа лише в середу, ми домоглися дозволу лише в середу, 14-го о 14:00. Тоді ми будемо, звичайно, знати більше про стан Романа", - зазначив він.

"Відповідь полягає в тактиці Росії. Звичайно, показати, спочатку допустити на кілька хвилин Фейгіна (адвоката, - ред.), потім допустити журналістів, щоб показати все це, хоча знаєте, що йому не давали їсти і пити, це таке знущання, яке, на мене, межує з тортурами. І тільки потім українського консула", - додав міністр закордонних справ.

Говорячи про подальші дії України в даній ситуації, міністр сказав наступне: "Будемо "бити" далі".

"Ми знаємо десятки випадків, коли фабрикувалися справи, коли українцям "засовували" наркотики, звинувачували в чому завгодно. Це ще один випадок. І ми прекрасно розуміємо, що це не єдиний можливий випадок. Тому і говоримо, що кожен українець, який реально їде в Росію, має тричі подумати, чи їхати і їхати за яких обставин. Це дуже серйозне питання", - вважає керівник МЗС.

Нагадаємо, 8 жовтня джерело повідомило УНІАН, що Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула України до нього призначений аж на 14 жовтня.

Пізніше Сущенко розповів журналістам "Нової газети", які відвідали його у СІЗО, що добу після затримання йому не давали пити і їсти.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка у Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Стосовно Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство". Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада.

Всі суди у справі Сущенка відбудуться у закритому режимі.

МЗС України передав першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворину ноту протесту у зв'язку із незаконним затриманням Сущенка.