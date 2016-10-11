Луценко обговорив з Мінгареллі залучення міжнародних експертів до розслідування подій 2 травня в Одесі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся до глави Представництва ЄС в Україні Хюґа Мінгареллі з проханням сприяти у залученні міжнародних фахівців-криміналістів з метою проведення незалежних експертиз з питань встановлення причин настання смерті потерпілих у приміщенні Будинку профспілок у м. Одесі 2 травня 2014 року.

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Як повідомляється на сайті ГПУ, про це Луценко сказав під час сьогоднішньої зустрічі з Мінгареллі.

Також генпрокурор поінформував главу Представництва ЄС про основні пріоритети у процесі реформування відомства, зокрема проведення конкурсу на зайняття посад в Генеральній інспекції – незалежного та професійного органу, покликаного здійснювати нагляд за дотриманням законності співробітниками прокуратури, зазначається в повідомленні.

Також було обговорено проміжні підсумки впровадження інституту доброчесності, конкурсного відбору кадрів для зайняття вакантних посад у місцевих прокуратурах, створення можливості роботи у відомстві для осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури та в галузі права взагалі, поінформували в ГПУ.

Зазначається, що Мінгареллі запевнив у своїй готовності надати необхідну допомогу українській стороні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. Більшість людей загинули під час пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

22 вересня цього року Луценко заявив, що планує залучити європейських експертів до розслідування подій в Одесі.

За словами генпрокурора, залучення європейських фахівців сприятиме неупередженому встановлення причин загибелі людей.