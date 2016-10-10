Посол ЄС в Україні вважає малоймовірним скасування санкцій проти Росії найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на прес-конференції в Києві.

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«Перша позиція, анексія Криму є незаконною. Це є зухвалим порушенням міжнародного права, й у зв’язку з цим Європейський Союз не визнає це», – наголосив Мінгареллі.

«Друга позиція, ми запровадили санкції, які пов’язані з анексією Криму, і я взагалі не вірю, що ці санкції будуть скасовані в найближчому майбутньому», – наголосив він.

«Ви праві, що Російська Федерація намагається переконати певну кількість людей, що ці санкції потрібно скасувати, але я можу вам сказати, що малоймовірно, що це відбудеться», – наголосив Мінгареллі.