Посол ЄС в Україні вважає малоймовірним скасування санкцій проти Росії найближчим часом
15:49, 10 жовтня 2016Політика
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Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає малоймовірним, що пов'язані з анексією Криму санкції проти Росії скасують найближчим часом.
Російська Федерація намагається переконати певну кількість людей, що ці санкції потрібно скасувати / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на прес-конференції в Києві.
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«Перша позиція, анексія Криму є незаконною. Це є зухвалим порушенням міжнародного права, й у зв’язку з цим Європейський Союз не визнає це», – наголосив Мінгареллі.
«Друга позиція, ми запровадили санкції, які пов’язані з анексією Криму, і я взагалі не вірю, що ці санкції будуть скасовані в найближчому майбутньому», – наголосив він.
«Ви праві, що Російська Федерація намагається переконати певну кількість людей, що ці санкції потрібно скасувати, але я можу вам сказати, що малоймовірно, що це відбудеться», – наголосив Мінгареллі.
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