Луценко хоче залучити європейських експертів до розслідування трагічних подій 2 травня в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив на нараді в Одесі.

«Завтра вранці зустрічаюся з представниками ООН для обговорення цього питання. Вони обіцяють залучити європейських експертів до спільної експертизи, яка встановить причину смерті більшості з тих, хто, на жаль, не зміг вийти з Будинку профспілок», - сказав він.

За словами Луценка, залучення європейських спеціалістів сприятиме неупередженому встановленню причин загибелі людей.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Нині в Малиновському районному суді Одеси розглядаються матеріали, зібрані слідством за фактом масових заворушеннях, які мали місце в центрі міста. Епізоди щодо пожежі в Будинку профспілок поки що не розглядалися.

На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п`ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти інших – інша міра запобіжного заходу.