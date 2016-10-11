У київських "наливайках" алкоголь продають без чеків та ліцензій (відео)

Про це йдеться у сюжеті програми «ТСН. Ранок».

Отруєння сурогатом вже добралися Дніпропетровщини. Там померла одна людина, ще семеро опинилися в лікарні. В інших регіонах тривають перевірки. Інспекція київських МАФів-наливайок показала невтішні результати.

Так, за результатами перевірки виявлено, що вуличні точки продажу алкоголю не мають ліцензії на реалізацію спиртних напоїв та відповідних сертифікатів якості.

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Як повідомляв УНІАН, Хвиля смертельного алкоголю докотилася до Дніпропетровщини, де одна людина померла, ще 7 опинились у лікарні.

Напередодні на Харківщині повідомлено про підозру затриманим організатору виробництва сурогату, трьом його поплічникам і трьом власникам магазинів, де реалізовувався неякісний алкоголь. Досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

На Харківщині внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули декілька десятків людей. Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.