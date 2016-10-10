У Харкові суд взяв під варту підозрюваного у постачанні сурогатного алкоголю

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення наприкінці минулого тижня ухвалив Червонозаводський райсуд Харкова.

У відомстві зазначили, що суд не визначав підозрюваному розміру застави.

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Як повідомляв УНІАН, на Харківщині внаслідок отруєння алкоголем померли кілька десятків людей. На даний час затримано та оголошено підозру організатору сурогатного бізнесу, трьом його пособникам та трьом власникам магазинів, де реалізовувався неякісний алкоголь.

Досудове розслідування триває за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння та загибелі людей (ч. 3 ст. 204 КК України).

Минулого тижня поліція в Харкові знайшла 31-ріного посередника, який розповсюджував сурогатний алкоголь. Прокуратура області оголосила йому підозру.