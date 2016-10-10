Хвиля смертельного алкоголю докотилася до Дніпропетровщини: одна людина померла, ще 7 - у лікарні

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

6 жовтня в селі Катьощине під час реанімаційних заходів помер чоловік від отруєння саморобним алкоголем. В цей же день до лікарні звернулося ще 7 односельців потерпілого.

Алкогольні напої були придбані у місцевого жителя, який замовив спиртне в Запоріжжі для реалізації.

Двох продавців сурогатного алкоголю затримали.

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Як повідомляв УНІАН, зараз на Харківщині повідомлено про підозру затриманим організатору виробництва сурогату, трьом його поплічникам і трьом власникам магазинів, де реалізовувався неякісний алкоголь. Досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

На Харківщині внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули декілька десятків людей. Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.