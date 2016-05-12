У Бахчисараї озброєні окупанти в балаклавах проводять обшуки й арешти кримських татар

Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв у соціальній мережі Facebook.

"Чергова акція залякування кримських татар напередодні 18 травня. На цей день призначено судове засідання над кримськими мусульманами, заарештованими торік. Масові обшуки в Бахчисараї. Автобуси з озброєними людьми в балаклавах", - заявив Смедляєв.

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У цьому зв'язку він підкреслив, що вже є інформація про арешт чотирьох кримських татар.

"Очевидно, силовики таким чином хочуть продемонструвати дотримання прав і свобод омбудсмену Російської Федерації, на зустрічі з якою вчора обговорювалися ці питання!", - наголосив Смедляєв.