У Бахчисараї озброєні окупанти в балаклавах проводять обшуки й арешти кримських татар
В окупованому Російською Федерацією Криму в Бахчисараї російська влада проводить обшуки і арешти кримських татар.
Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв у соціальній мережі Facebook.
"Чергова акція залякування кримських татар напередодні 18 травня. На цей день призначено судове засідання над кримськими мусульманами, заарештованими торік. Масові обшуки в Бахчисараї. Автобуси з озброєними людьми в балаклавах", - заявив Смедляєв.
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У цьому зв'язку він підкреслив, що вже є інформація про арешт чотирьох кримських татар.
"Очевидно, силовики таким чином хочуть продемонструвати дотримання прав і свобод омбудсмену Російської Федерації, на зустрічі з якою вчора обговорювалися ці питання!", - наголосив Смедляєв.