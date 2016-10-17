ГПУ повідомила про підозру сину Януковича у причетності до заволодіння "Межигір'ям"

Про це йдеться в повідомлені Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн – резиденцією «Межигір’я», та його легалізації», – йдеться в повідомленні.

У зазначеному кримінальному провадженні за цими фактами повідомлено про підозру В. Януковичу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Водночас, як зазначають у ГПУ, в ході розслідування, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру сину В. Януковича – О. Януковичу у причетності до зазначеного заволодіння державним майном, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, (організація створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі), ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (пособництво у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

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За цими епізодами, інкримінованими О. Януковичу, слідством оголошено його розшук та отримано дозвіл суду на його затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ГПУ нагадують, що вчинення вказаних злочинів також інкримінується колишньому голові правління національної акціонерної компанії «Надра України» Е. Ставицькому та директору товариства з обмеженою відповідальністю «Танталіт» П. Литовченку, які оголошені в розшук.

Розслідування щодо інших осіб, причетних до даного злочину триває.