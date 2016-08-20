Луценко назвав умову Ізраїля для екстрадиції Ставицького

Про це йдеться в інтерв'ю генпрокурора ізраїльському виданню Forum Daily, уривок з якого опублікувала сьогодні прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Луценко під час візиту до Ізраїлю мав неофіційну зустріч із головою Міністерства оборони Ізраїлю Авігдором Ліберманом. Також відбулися переговори з генеральним прокурором Шаєм Ніцаном і з міністром юстиції Айєлет Шакед.

"Був підписаний меморандум про спільні дії. Ми робимо акцент на пошуку грошей української мафії. За нашою інформацією, ці гроші далеко не в Ізраїлі, але, тим не менш, ізраїльські фахівці - і чинні, й у відставці - пропонують нам допомогу в цьому питанні, і було б нерозумно нею не скористатися", - зазначив Луценко.

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За словами генпрокурора, головне питання, яке він обговорив з ізраїльськими посадовцями, було питання екстрадиції Ставицького.

"Головне питання у нас було щодо колишнього міністра енергетики уряду Януковича пана Ставицького, який прийняв в Ізраїлі прізвище Розенберг. За матеріалами нашої справи, ми підозрюємо його у незаконному виділенні землі під резиденцію державної мафії - "Межигір'я". Збитки склали близько 50 мільйонів доларів. Ставицький оформляв всі темні оборудки. Ми спочатку подали в Ізраїлі документи для оголошення йому підозри, а в червні - документи на його екстрадицію. Через МЗС я з колегами обговорював робочі моменти в цьому процесі. Ми були б згодні і з тим, щоб суд проходив в Ізраїлі. Але це занадто клопітка справа з викликом свідків та іншими юридичними процедурами", - зазначив генпрокурор.

За словами Луценка, прохання української сторони буде уважно розглянуте правоохоронними органами Ізраїлю.

"Я побачив повне взаєморозуміння з ізраїльського боку. Ця процедура залежить не тільки від Генпрокуратури та Мін'юсту, а й від пана Ставицького-Розенберга, від судової системи та інших чинників. Ізраїльські колеги говорять нам про можливість екстрадиції за умови гарантії відбування можливого терміну покарання пана Ставицького-Розенберга в Ізраїлі. Це абсолютно не проблема для нашої країни. Також я вважаю за можливе запропонувати Ставицькому й угоду зі слідством, положення про яку вже законодавчо оформлено в Україні. Це не позбавить його покарання та конфіскації, але може зменшити термін у разі співпраці зі слідством і скоротить процедури. Нам потрібен позитивний сигнал у цьому питанні. Буде він примусовим для пана Ставицького, чи це буде крок з його боку? М'яч на його стороні поля", - заявив Луценко.

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Говорячи про екс-міністра освіти і наукиУкраїни Дмитра Табачника, генпрокурор повідомив, що він оголошений у міжнародний розшук.

"Його справа не є настільки масштабною, як справа Ставицького. Там ще триває досудове слідство і рішення про екстрадицію не прийнято", - зауважив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Ставицький обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості з грудня 2012 року по лютий 2014 року в уряді Миколи Азарова.

Він підозрюється у привласненні, розтраті державного майна шляхом зловживання владою в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України).

У 2014 році Ставицький був оголошений в розшук через Інтерпол.

У квітні головний військовий прокурор України Анатолій Матіос передав міністру юстиції Ізраїлю запит Генпрокуратури щодо вручення повідомлення про підозру Ставицькому, який переховується в Ізраїлі як громадянин цієї держави Натан Розенберг.

6 травня 2016 року деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про затримання Ставицького в Ізраїлі. Сам екс-міністр спростував це повідомлення і назвав його фейком.

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3 серпня начальник Головного управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що 12 липня Мін'юст Ізраїлю отримав запит на екстрадицію Ставицького. За словами Горбатюка, позитивне вирішення питання залежить від протилежної сторони.

Табачник перебував на посаді міністра освіти та науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року.

Він обвинувачується за ч.5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У липні 2015 року СБУ оголосила екс-міністра в розшук.