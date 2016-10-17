В мережі з'явилося нове відео з ліфта, у якому підірвали бойовика "Моторолу"

На відеозапис, оприлюднений порталом бойовиків NewsFront, потрапили кадри, де нібито тіла терориста та його охоронця виносять з ліфта. Також помітно, що вибухом був пошкоджений сам під'їзд: місцями зі стін злетіла штукатурка у вікнах вибиті шиби.

Додамо, що на попередньому відеозаписі з імовірного місця події помітна зброя, яка була у "Мотороли" та його охоронця в момент вибуху: автомат, пістолет, велику кількість патронів (у тому числі для підствольного гранатомета), ножі й димові шашки.

УВАГА! Відео містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!

Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі в розстрілі полонених.