Знищення "Мотороли": з'явилося відео з ліфта, в якому підірвали терориста "ДНР"

На кадрах відеозапису видно, як тіло "Мотороли" виносять з кабіни ліфта, передає Life.

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Як видно на відео, у терориста було при собі була зброя в момент знищення.

На двох з охоронцем у них були при собі автомат, пістолет, велика кількість патронів (у тому числі для підствольного гранатомета), ножі й димові шашки.

УВАГА! Відео містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!

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Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР".

Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".