Бойовик "Гіві" зібрався мстити за "Моторолу": погрожує "рівняти з землею всі міста до Києва"

"Кожне місто, яке ми захопимо до Києва, я буду рівняти з землею. Хто б це не зробив, всі дуже сильно будуть розплачуватися (за вбивство "Мотороли" - УНІАН). Вся Україна. Відповідати буде весь український народ. За кожного вбитого потрібно вбити мільйон ворогів, ми це зробимо ", - цитують слова бойовика сепаратистські ресурси.

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Нагадаємо, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що в Донецьку знищено терориста "Моторолу" - бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті.

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі в розстрілі полонених.