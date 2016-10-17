Савченко заявила, що дала свідчення СБУ стосовно своєї поїздки до бойовиків

Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

«Сьогодні я була в СБУ, дала всі свідчення. Тому особливо тих депутатів, яких це дуже цікавить, можуть поцікавитися у СБУ, свідчення я надала. .... Я після вас відразу повертаюся на допити в СБУ. Вони тривають довго», – розповіла нардеп.

Як повідомляв УНІАН, Савченко нещодавно здійснила поїздку до бойовиків на Донбас і розповіла про свою зустріч із ними.

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"Чи тримаю я зв'язок з окупованою територією Донбасу? Так, тримаю…При чому, ці люди вийшли на мене першими. Це люди з окупованих територій, не одна людина, їх дуже багато. Це навіть ті люди, які тримали мене свого часу в полоні", - заявила Савченко.

Міністр оборони Степан Полторак назвав відвідування Савченко тимчасово окупованих територій Донбасу її особистою справою, але зазначив, що спілкуватися треба з тими, хто розпочав війну проти України.