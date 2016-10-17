Савченко заявила, що дала свідчення СБУ стосовно своєї поїздки до бойовиків
Народний депутат України Надія Савченко повідомила про те, що сьогодні дала свідчення СБУ щодо її поїздки на окуповану територію.
Про це повідомляє телеканал «112 Україна».
«Сьогодні я була в СБУ, дала всі свідчення. Тому особливо тих депутатів, яких це дуже цікавить, можуть поцікавитися у СБУ, свідчення я надала. .... Я після вас відразу повертаюся на допити в СБУ. Вони тривають довго», – розповіла нардеп.
Як повідомляв УНІАН, Савченко нещодавно здійснила поїздку до бойовиків на Донбас і розповіла про свою зустріч із ними.
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"Чи тримаю я зв'язок з окупованою територією Донбасу? Так, тримаю…При чому, ці люди вийшли на мене першими. Це люди з окупованих територій, не одна людина, їх дуже багато. Це навіть ті люди, які тримали мене свого часу в полоні", - заявила Савченко.
Міністр оборони Степан Полторак назвав відвідування Савченко тимчасово окупованих територій Донбасу її особистою справою, але зазначив, що спілкуватися треба з тими, хто розпочав війну проти України.