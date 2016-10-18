В "ДНР" хочуть відбирати житло "ворогів народу", які поїхали із окупованих територій

Про це в ефірі одного із телеканалів, підконтрольних бойовикам, заявив «мер» Донецька Ігор Мартинов.

За його словами, це буде стосуватись тих громадян, які покинули свої будинки на окупованих територіях.

При цьому, за словами Мартинова, «адміністрація» має в своєму розпорядженні «повний списком недобудованих і покинутих будинків».

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«Я б не хотів огульно це робити, треба підходити дуже чітко: хто дійсно наш ворог. Треба все це законодавчо прописати і тоді вже повинно виникати питання: якщо це ворог народу, значить у нього конфісковувається рухоме, нерухоме майно і тоді це стає народним», - заявив він.

Нагадаємо, в ефірі одного з російських пропагандистських каналів депутат нелегітимного складу Держдуми РФ, "голова комітету з освіти" В'ячеслав Ніконов заявив, що територіальна цілісність України тримається лише на добрій волі російського керівництва.

За словами Ніконова, "коли рубаються останні нитки, які хоч якось юридично зв'язують Україну і Донбас, Київ мав би цінувати ці нитки, Мінський процес, можливість зустрітися з Путіним, але Порошенко заявляв, що Київ не буде виконувати Мінські угоди у політичній частині, тому що нібито не виконуються Мінські угоди у військовій частині Росією".