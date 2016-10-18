У нелегітимній Держдумі погрожують "поставити хрест на територіальних претензіях" України

Про це в ефірі одного з російських пропагандистських каналів заявив депутат нелегітимного складу Держдуми РФ, "голова комітету з освіти" В'ячеслав Ніконов, передає ТСН.

"Мені здається, якби в Києві були трохи розсудливіші люди, вони б не влаштовували таких терактів (ліквідація російського найманця "Мотороли" - Ред.), і вже точно не раділи з приводу смерті Арсенія Павлова. Мені здається, що це – один з останніх кроків до здобуття незалежності "Л/ДНР". Зрештою, Мінський процес – єдине, що поки що їх утримує де-юре у складі України, хоча де-факто вони вже давно вийшли зі складу України", - сказав політик.

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За словами Ніконова, "коли рубаються останні нитки, які хоч якось юридично зв'язують Україну і Донбас, Київ мав би цінувати ці нитки, Мінський процес, можливість зустрітися з Путіним, але Порошенко заявляв, що Київ не буде виконувати Мінські угоди у політичній частині, тому що нібито не виконуються Мінські угоди у військовій частині Росією".

"Терпіння Донбасу не безмежне, але я впевнений, що і терпіння Росії не безмежне. Зараз територіальна цілісність України насправді тримається лише на добрій волі російського керівництва, але ця добра воля починає стрімко зменшуватися. Ще один постріл, другий постріл - і мінський процес може зупинитися. І в цьому випадку з боку Росії можна чекати таких кроків, які справді поставлять хрест на територіальні претензії", - зазначив В'ячеслав Ніконов.