У Берліні підготували "теплу" зустріч для Путіна (фото, відео)

Протестувальники тримають як синьо-жовту символіку з написами "Зупиніть Путіна - зупиніть війну", так і прапори сирійської опозиції із закликами припинити бомбардування Алеппо.

До резиденції канцлера Німеччини Ангели Меркель станом на 18:40 вже прибули президент України Петро Порошенко та його французький колега Франсуа Олланд.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, глава української держави прибув першим. Його на ґанку вітала сама канцлер Меркель. Керівники держав потисли один одному руки, після чого Меркель провела Порошенка в середину будівлі.

Станом на зараз вже з'явилася непідтверджена інформація, що російський лідер знову запізнюється.