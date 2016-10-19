"Нормандські переговори": слідом за Порошенком до резиденції Меркель прибув Олланд (фото)
18:38, 19 жовтня 2016Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд прибув до резиденцїї канцлера Німеччини Ангели Меркель для переговорів у «нормандському форматі» для вирішення ситуації на сході України.
Франсуа Олланд та Ангела Меркель / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, канцлер вийшла на ґанок будинку, де привітала французького президента.
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Вони за європейською звичкою двічі обмінялися дружніми поцілунками і перед камерами потисли руки.
Як повідомляв УНІАН, раніше до місця переговорів прибув президент України Петро Порошенко, і зараз всі очікують на прибуття президента Росії Володимира Путіна.
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