"Нормандські переговори": слідом за Порошенком до резиденції Меркель прибув Олланд (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН, канцлер вийшла на ґанок будинку, де привітала французького президента.

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Вони за європейською звичкою двічі обмінялися дружніми поцілунками і перед камерами потисли руки.

Як повідомляв УНІАН, раніше до місця переговорів прибув президент України Петро Порошенко, і зараз всі очікують на прибуття президента Росії Володимира Путіна.