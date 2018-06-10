Тиждень в цифрах

4 учасника захоплення будівлі Харківської ОДА, що сталося в квітні 2014 року, були засуджені в Харкові, повідомляють у прокуратурі Харківської області. Двох суд засудив до 5 років позбавлення волі, двоє отримали той же термін, але з випробувальним терміном у 3 роки.

5 років скоротили депутати Верховної Ради бійцям АТО для виходу на пенсію, проголосувавши відповідний закон. Таким чином, при наявності необхідного стажу (не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок), учасники бойових дій зможуть виходити на пенсію після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками – 50-55 років.

5 років не зможе відвідувати Україну російська співачка Наталія Корольова (уродженка Києва Наталія Поривай), повідомляють у Службі безпеки України.

6 російських платіжних систем – «Золота Корона», «Колібрі» (раніше – «Бліц»), «Міжнародні грошові перекази Лідер», «Юністрім», Anelik та Blizko - більше не можуть працювати в Україні, відповідний Указ підписав президент України Петро Порошенко. Все нові санкції, запроваджені Україною, торкнуться 271 російської компанії і 682 фізичних осіб.

7 областей в Україні, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Чернівецька, Черкаська і Чернігівська - підключили споживачів до тепла на 100%, повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

25 осіб були травмовані і 2 загинули в результаті вибуху трубопроводу на хімічному заводі концерну BASF в Людвігсхафені в Німеччині, повідомляють німецькі ЗМІ.

29-е місце в рейтингу ФІФА посідає збірна України з футболу, йдеться в оновленому рейтингу національних збірних команд, опублікованому Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА).

30 років тюремного ув'язнення за спробу допомогти своєму другові виїхати на Близький Схід, щоб прилучитися до екстремістського угруповання «Ісламська держава» отримав житель Каліфорнії, повідомляють іноземні ЗМІ.

38% росіян ставляться до України «в основному погано» і 18% - «дуже погано», йдеться в соцопитуванні, проведеного російським «Левада-Центром». Тільки 2% респондентів відповіли, що відноситься до Україні «дуже добре» і 24% - «в основному добре». Вагалися з відповіддю 17% опитаних.

60 доларів за барель може скласти максимальна ціна на нафту до 2021 року, прогнозують в Міжнародному валютному фонді. У доповіді МВФ також наголошується, що в 2017 році середній рівень ціни на нафту може зрости до 51 долара за барель.

68 новонароджених на 100 померлих українців фіксує Державна служба статистики в поточному році. За інформацією відомства, у січні-серпні було зафіксовано природне скорочення населення на 125 027 осіб, за цей же період в Україні народилося 264 136 дітей.

118 кг 200 г нелегального бурштину були вилучені правоохоронцями в Києві, повідомляють у прокуратурі Київської області.

140 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем зафіксовано в Україні, з них закінчилися летально – 63, повідомляють у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Найбільша кількість отруєнь – у Харківській області.

230 народних депутатів проголосували за прийняття у першому читанні проекту державного бюджету на 2017 рік.

240 км меліоративних каналів відновлені на Волині за кошти Євросоюзу, повідомляють у представництві ЄС в Україні.

505 людей, які постраждали під час подій Євромайдану, отримають по 14 500 гривень за 2016 рік за рішенням Кабміну.

867 учасників АТО пройшли реабілітаційне лікування з початку 2016 року, повідомляють у Міністерстві оборони України.

900 справ за фактами незаконних дій співробітників поліції були відкриті за 6 місяців 2016 року, повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

1165 поправок подали народні депутати в рамках обговорення проекту державного бюджету на 2017 рік, повідомляють у Міністерстві фінансів. Однак більшість з них були відхилені через незбалансованость витрат і доходів.

2 500 лічильників тепла у житлових будинках, що належать до сфери управління міської влади, будуть встановлені в Києві до кінця поточного року, обіцяють у КМДА.

20 000 фальшивих доларів намагалися збути у столиці двоє зловмисників, але були затримані, повідомляють в прокуратурі Києва.

36 250 гривень складе оклад народного депутата в 2017 році, згідно з рішенням, ухваленим Верховною Радою.

40 000 чоловік в Японії залишилися без електрики в результаті землетрусу, повідомляють іноземні ЗМІ. Поштовхи відчувалися в 31 з 47 префектур країни.

156 559 осіб захворіли в Україні на грип та ГРВІ, із них 70,7% складають діти віком до 17 років, повідомляють в Українському центрі контролю та моніторингу захворювань.

104 000 000 євро на період з 2016 по 2020 роки може виділити Європейський Союз для підтримки реформування державної служби в Україні, цдеться в спільному прес-релізі ЄС і Європейського банку реконструкції та розвитку. Відповідну програму підтримки ЄС планує запустити до кінця поточного року.

500 000 000 доларів кредитних гарантій прийняла рішення надати Україні Рада директорів Світового банку. Це дозволить залучити кредитні ресурси для закупівлі необхідних обсягів природного газу для проходження опалювального сезону 2016-2017 років, зазначають в Міністерстві фінансів України.

2 600 000 мільярда доларів становить приблизна сума понесених збитків НАК «Нафтогаз України» через втрачені в Криму активи, підрахували в компанії. «Нафтогаз» подав позов проти Росії з вимогою відшкодування збитків.

156 000 000 000 гривень становить дотація з державного бюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду в 2017 році, повідомляють в ПФУ. При цьому загальний бюджет фонду - 285 000 000 000 гривень.

Маргарита Андреєва