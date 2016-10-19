КС розпочав розгляд справи щодо конституційності усунення Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, суддя-доповідач у справі Наталя Шаптала у своїй доповіді зазначила, що “президент України звернувся з клопотанням визнати закон України “Про позбавлення В.Януковича звання президента України” від 4 лютого 2015 року № 144–VIII таким, що не відповідає ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст.19, ст.85, ч.3 ст.105 Конституції України”.

За словами судді, президент вважає, що Верховна Рада не мала права приймати такий закон, оскільки, згідно з Конституцією, звання президента зберігається за ним довічно, якщо тільки президент не був усунений з поста в порядку імпічменту.

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Також вона додала, що, на думку глави держави, зміна або розширення переліку випадків позбавлення президента його звання можлива лише шляхом внесення змін до Конституції.

Крім того, суддя-доповідач повідомила, що КС отримав висновки науковців з приводу даного питання, і їх можна поділити на три групи. Одні науковці вважають, що цей закон є безумовно неконституційним і підлягає скасуванню. Інша група науковців також вважає, що за формальними ознаками Верховна Рада перевищила свої повноваження, але ситуація, яка призвела до дострокових президентських виборів, є унікальною і не передбачена ні Конституцією, ні законами, тому ВР прийняла повноважне рішення. Третя група науковців також вважає, що за формальними ознаками парламент не повинен був приймати цей закон, але водночас це рішення парламенту носить політичний характер, а КС не може розглядати політичні акти.

Після виступу судді-доповідача КС перейшов до письмових слухань у справі - тобто він вивчатиме аргументи, надані сторонами - президентом України та Верховною Радою - а також висновки наукових юридичних установ і після цього прийме рішення.

Як відомо, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це сталося після кількох місяців акцій протесту в Україні, які закінчилися кровопролиттям.