Верховний суд РФ 26 жовтня розгляне апеляцію Клиха і Карпюка, яким "шиють" участь у чеченській війні

Як повідомила прес-служба Центру Громадянських Свобод, про це поінформували адвокати політв'язнів Докка Іцлаєв і Марина Дубровіна.

Початок слухань заплановано на 9:40.

Самі засуджені братимуть участь у засіданні по відеозв'язку із СІЗО-1 у Грозному.

"До Верховного суду справа Карпюка і Клиха надійшла 20 вересня, а судді матеріали передали 22-го. Між тим, призначені на понеділок чергові слухання у другій справі Клиха - про образу прокурора - не відбулися. Як пояснила Дубровіна, причина була технічною: з моменту надходження справи до Верховного суду саме ця інстанція дає спецчастині СІЗО дозвіл на вивезення ув’язненого з ізолятора. Між тим Заводський райсуд Грозного, де слухається друга справа Клиха, не встиг узгодити його доставку з Москвою й підсудного на засідання не привезли", - йдеться в повідомленні.

Тому, незважаючи на те, що цього разу на розгляд з'явився "потерпілий" - прокурор кримінально-судового відділу прокуратури Чечні Саламбек Юнусов, - а також був доставлений приводом ряд свідків - приставів Верховного суду Чечні, - слухання відклали.

Дата нових слухань, зазначила Дубровіна, стане відома у вівторок, 27 вересня.

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У Центрі Громадянських Свобод нагадали, що у Клиха після тортур, яких він зазнав у ході "розслідування", почалися нервові зриви. Один із таких зривів у політв'язня стався 20 лютого під час слухань про продовження йому й Карпюку арешту. Коли прокурор Юнусов почав доводити необхідність подальшого утримання політв'язнів у СІЗО, Клих почав перебивати чиновника лайкою на його адресу.

Після цього проти Клиха завели справу за частиною 1 статті 297 російського КК (неповага до суду, що виявилася в образі учасників судового розгляду), що передбачає до чотирьох місяців арешту. Суд у другій справі Клиха почався в серпні; його веде суддя Ахмед Імаєв. Оскільки на попереднє засідання 6 вересня не з'явилися ні "потерпілий", ні свідки, за винятком Іцлаєва, Дубровіна наполягла, щоб інших свідків до суду доставили приводом.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції Росії отримало запит від України щодо можливості передачі засуджених у РФ українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка ще в червні 2016 року. В серпні Україна направила Росії повторний запит про екстрадицію політв'язнів.

У Росії Карпюка і Клиха засудили за нібито «участь у банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців.

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За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 й початку 1995 року сам брав у них участь.

26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.