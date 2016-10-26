Лутковська просить омбудсмена РФ перевірити правові підстави набуття Сенцовим та Кольченком російського громадянства

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.

У своєму листі Лутковська нагадала, що Сенцов та Кольченко перебували в російському ув'язненні і тому не змогли у встановлений термін звернутися в міграційну службу, щоб відмовитися від російського громадянства.

«Це питання набуває все більшої актуальності у зв’язку з тим, що саме через наявність у Олега Сенцова і Олександра Кольченка російського громадянства (яке було їм надано автоматично) Міністерство юстиції Росії відмовилося передати їх в Україну для подальшого відбування покарання. Автоматичне набуття російського громадянства тими особами, які в силу різних причин не змогли від нього відмовитися, фактично є примусовим. Очевидно, що перебуваючи під вартою, Сенцов і Кольченко були позбавлені можливості подати в міграційну службу заяву про відмову від російського громадянства», – зазначила омбудсмен.

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Вона також зауважила, що Європейська конвенція про громадянство встановлює, що громадянство ex lege може бути набуто тільки дітьми (частина перша статті 6 Конвенції).

«Водночас, жодною конвенцією не передбачено можливості примусового прийняття в громадянство, яким по своїй суті є автоматичне прийняття в громадянство Росії жителів Криму», - додала вона.

Лутковська переконана, що автоматичне набуття громадянства Сенцовим і Кольченком не лише суперечить міжнародним стандартам з питань громадянства, але й порушує їхнє право повернутися на Батьківщину.

Крім того, як зазначає Лутковська, в матеріалах справи перебував паспорт Сенцова, який свідчив про наявність у нього громадянства України, а сам Сенцов неодноразово офіційно заявляв, що ніколи не змінював українське громадянство і не приймав російське.

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«Свого часу я надавала Вашій попередниці докази того, що і Сенцов, і Кольченко є громадянами України, а той факт, що до них допустили українського консула, є підтвердженням того, що влада Російської Федерації визнали наявність у Олега Сенцова і Олександра Кольченка українського громадянства», – наголошується у листі омбудсмена України.

При цьому Лутковська нагадала, в доповіді за 2015 рік тодішня російська омбудсмен Елла Памфілова констатувала, що в результаті вжитих за скаргами Сенцова і Кольченка дій було усунуто правову невизначеність щодо їхнього громадянської належності та визнано їхнє українське громадянство.

У зв’язку з цим, вона просить російську колегу втрутитися у ситуацію з передачею Сенцова і Кольченка в Україну і провести перевірку правових підстав прийняття зазначених громадян України в російське громадянство.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

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У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Лутковська заявила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму. А відмовитися від нього протягом місячного строку вони, перебуваючи у в'язниці, не мали можливості.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня Росія відмовила в передачі Сенцова і Кольченка Україні.