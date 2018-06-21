Тиждень в цифрах

1 день залишився до закінчення законних строків подання електронних декларацій посадовими особами України. Станом на ранок 30 жовтня в системі е-декларування було зареєстровано 113 502 документів.

3 потужних землетруси - магнітудою 5,4, 6,1 і 7,1 балів за шкалою Ріхтера - відбулися в центральній Італії, повідомляють іноземні ЗМІ.

3 позиції у рейтингу Doing Business Україна подолала в 2016 році, зайнявши 80-е місце, заявив президент України Петро Порошенко. У 2015 році Україна піднялася в рейтингу на 13 позицій, посівши 83-е місце.

3 календарні матчі – з «Карпатами», «Бенефикой» і «Дніпром» - пропустить півзахисник київського «Динамо» Андрій Ярмоленко внасідок травми, повідомляють українські ЗМІ.

4 партії в Україні за півроку отримали понад 141 647 000 гривень держфінансування, повідомляють у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

5 країн - Україна, Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія - приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкцій проти РФ, введених через агресі в Україні, повідомила Верховний представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини.

9 громадян України, затриманих раніше в Італії за підозрою в перевезенні контрабанди, були оштрафовані італійським судом, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України.

23 людини в структурі Міноборони були покарані за неякісну організацію харчування військовослужбовців, повідомляють у відомстві. Зокрема, 2 керівника були звільнені з посад, 5 - попереджені про повну службову невідповідність, 2 - понижено в посаді, 3 отримали сувору догану, 8 осіб отримали догану.

30 спецназівців Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації прибутку в Докучаєвськ Донецької області для диверсійної діяльності, повідомляють в «Інформаційному опорі».

30% українців швидше хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання, майже 65% - швидше не хотіли б, йдеться в дослідженні, проведеному Соціологічною групою «Рейтинг» у вересні 2016 року.

50 повністю укомплектованих машин швидкої допомоги на суму понад 3 700 000 доларів передасть Україні Китай, повідомляють у Мінекономрозвитку України.

77% українців не довіряють банкам, причому 47,4% - повністю не довіряють, йдеться в дослідженні, проведеному «Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка».

91 об'єкт державної власності і 210 об'єктів комунальної власності вдалося реалізувати Фонду державного майна України з початку 2016 року, повідомляють у відомстві.

209 громад створені в Україні, ще 45 чекають рішення про отримання відповідного статусу, заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

270 вантажних автомобілів випустила Україна за 9 місяців 2016 року, що втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють у Державній службі статистики України.

330 морських піхотинців США будуть розміщені на військовій базі Vaernes в центральній частині Норвегії в наступному році, повідомляють іноземні ЗМІ.

495 жінок і 68 дітей загинули за два роки на Донбасі, 152 дитини були поранені, повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

3 200 гривень мінімальної зарплати обіцяють у Кабміні бюджетним працівникам з нового року. Збільшення торкнеться 4 000 000 українців.

5 000 постанов за фактами порушення заборони на польоти в Крим винесла Державна авіаційна служба України відносно російських авіакомпаній, повідомляють у відомстві.

5 800 українських будівництв відбуваються з порушеннями, повідомляють у Державній архітектурно-будівельній інспекції України. З початку року співробітниками відомства було проведено 18 000 перевірок.

21 800 доларів заплатив невідомий покупець на торгах, організованих аукціонним домом julien's Auctions, за статую оголеної кандидата в президенти США Дональда Трампа в повний зріст, повідомляють іноземні ЗМІ.

937 500 гривень штрафу сплатила швейцарська фармкомпанія за порушення антимонопольного законодавства в Україні, повідомляють в Антимонопольному комітеті України.

991 085 доз вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи від ЮНІСЕФ очікуються в Україні в грудні, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я.

4 000 000 громадян Сполучених Штатів Америки вже заповнили виборчі бюлетені на виборах президента США достроково, повідомляють у посольстві США в Україні.

51 400 000 тонн зернових і зернобобових культур (включаючи кукурудзу) українські аграрії намолотили, повідомляють у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

53 200 000 000 гривень склав сукупний збиток сотні найбільших українських державних компаній за підсумками 2015 року, йдеться в звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, опублікованому на сайті відомства.

Маргарита Андреєва