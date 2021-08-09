Коли Надію Костанді-Балан забрали до лікарні, на ній буквально не було живого місця.

Молода дівчина, що постраждала в результаті ДТП під Одесою, перебуває в реанімації в стабільно важкому стані, а її батьки розпродають майно, аби зібрати гроші на лікування.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Потерпілою продавщицею кавунів, в лоток якої 5 серпня врізалася іномарка KIA, виявилася 16-річна Надія Костанді-Балан з Овідіопольського району Одеської області.

На роботу вона пішла, щоб заробити грошей на навчання. Зараз вона навчається на офіціантку-бармена в Чорноморському морському професійному коледжі при Одеському національному морському університеті. 5 серпня був її перший робочий день.

Друзі і знайомі жертвують гроші на лікування і подальшу реабілітацію, але батькам вже довелося продати трьох з п'яти своїх корів. Вони розглядають варіант з продажем трактора і землі.

Читайте такожВ Одеській області зіткнулися три автомобілі: постраждали двоє дітей (фото)Надію госпіталізували з травмами голови, роздробленими кістками таза, порваною ниркою і селезінкою, пробитою легенею, переломами ніг і ребер.

Вона вже перенесла кілька операцій. Незабаром лікарі прийматимуть рішення, що з нею робити далі. При цьому батьків до неї в реанімацію не пускають вже три дні.

Раніше УНІАН повідомляв про ДТП за участю трьох автомобілів у курортній зоні Одеси, в якому постраждали чотири людини, в тому числі дитина.

Автор: Станислав Кожемякин