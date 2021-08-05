Жінка на автомобілі Kia невдало пішла на обгін і врізалася в прилавок.

В Одеській області іномарка врізалася в прилавок з кавунами, в результаті чого продавець отримав тяжкі травми.

Про це повідомляють очевидці.

Зазначається, що аварія сталася на автодорозі Одеса – Чорноморськ.

"Автомобіль Kia влетів в торгову "точку" з кавунами на дорозі Одеса – Чорноморськ... Жінка-водій невдало пішла на обгін і, намагаючись уникнути зіткнення з іншим автомобілем, влетіла в прилавок", - повідомляють люди.

За їхніми даними, постраждалий продавець - у тяжкому стані.

У сюжеті ТСН повідомляється, що некерована іномарка вилетіла просто на чоловіка. Зараз поліція перевіряє, чи була водій тверезою.

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Автор: Лариса Козова