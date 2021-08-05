Обставини ДТП перевіряє поліція / фото http://kratkoinfo.com.ua/
В Одеській області іномарка врізалася в прилавок з кавунами, в результаті чого продавець отримав тяжкі травми.
Про це повідомляють очевидці.
Зазначається, що аварія сталася на автодорозі Одеса – Чорноморськ.
"Автомобіль Kia влетів в торгову "точку" з кавунами на дорозі Одеса – Чорноморськ... Жінка-водій невдало пішла на обгін і, намагаючись уникнути зіткнення з іншим автомобілем, влетіла в прилавок", - повідомляють люди.
За їхніми даними, постраждалий продавець - у тяжкому стані.
У сюжеті ТСН повідомляється, що некерована іномарка вилетіла просто на чоловіка. Зараз поліція перевіряє, чи була водій тверезою.
В Одеській області водійка протаранила причеп з кавунами