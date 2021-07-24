Сьогодні в курортній зоні Одеси в ДТП за участю трьох автомобілів постраждали чотири людини, у тому числі дитина.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері в Суворовському районі міста, на Миколаївській дорозі.
За попередніми даними, водій на Mitsubishi в районі магазину Metro не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, в результаті авто перекинулося на Hyundai. Відзначається, що друга іномарка виїжджала з території пляжу "Малібу".
Читайте такожВ Одесі помітили леопарда на пасажирському сидінні авто (відео)
Потім Hyundai від удару відкинуло в припарковану "Волгу".
За попередніми даними, постраждали чотири людини - двоє дорослих - водії іномарок, дитина, а також продавець барбекю-гриль, що був на тротуарі.
Потерпілі госпіталізовані. Через аварію ускладнено рух автотранспорту і трамваїв.
Вас також можуть зацікавити новини