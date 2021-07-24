Постраждалі госпіталізовані.

Сьогодні в курортній зоні Одеси в ДТП за участю трьох автомобілів постраждали чотири людини, у тому числі дитина.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері в Суворовському районі міста, на Миколаївській дорозі.

За попередніми даними, водій на Mitsubishi в районі магазину Metro не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, в результаті авто перекинулося на Hyundai. Відзначається, що друга іномарка виїжджала з території пляжу "Малібу".

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Потім Hyundai від удару відкинуло в припарковану "Волгу".

За попередніми даними, постраждали чотири людини - двоє дорослих - водії іномарок, дитина, а також продавець барбекю-гриль, що був на тротуарі.

Потерпілі госпіталізовані. Через аварію ускладнено рух автотранспорту і трамваїв.

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Автор: Лариса Козова