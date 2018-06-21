Тиждень у цифрах

3-е місце займає українка Ганна Музичук у світовому рейтингу Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), повідомляється на офіційному сайті організації. Українка має в активі 2561 пункт, у жовтні вона не провела жодної партії.

7 народних депутатів вчасно не подали електронні декларації, повідомляють у Генеральній прокуратурі і нагадують, що за це їм може загрожувати кримінальна відповідальність: від 150 до 240 годин громадських робіт, або ж позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років.

8 підозр у кримінальних справах були повідомлені екс-президенту Віктору Януковичу, повідомляють у департаменті спецрозслідування Генеральної прокуратури України.

15 народних депутатів фігурують у справі про злочинному угрупуванню Януковича, але подання про притягнення їх до кримінальної відповідальності поки не підготовлені, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

17 контейнерів лісу незаконного походження були виявлені співробітниками ДФС і Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури в Одеській області, повідомляють у Головному управлінні ДФС в області.

20 iPhone7, подарованих залицяльниками, продала жінка з китайського міста Шеньчжень, а виручені 120 000 юанів внесла як перший внесок за заміський будинок.

22 нелегала – громадяни В'єтнаму, Афганістану, Ірану, Індії та Пакистану – були затримані українськими та словацькими прикордонниками під час спроби перетнути кордон з ЄС, повідомляють у Держприкордонслужбі України.

23 попередження за ретрансляцію заборонених російських телеканалів зробила вітчизняним провайдерам Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, повідомляють в регуляторі.

42% українців готові підтримати дострокові вибори до Верховної Ради, йдеться в опитуванні, проведеному Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

48,7% голосів виборців на президентських виборах у Молдові отримав лідер Партії соціалістів Ігор Додон, його головна суперниця Майя Санду, кандидат від проєвропейських сил, - 37,96%, повідомляють іноземні ЗМІ. Тепер країна готується до другого туру виборчих перегонів.

60% столичних тепломереж відпрацювали свій експлуатаційний термін, однак комунальники намагаються якнайшвидше усувати проблеми на аварійних ділянках, повідомляють у КМДА.

92 роки виповнилося одному з провідних фізкультурно-спортивних товариств України - «Динамо».

97 судових рішень винесені у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, слідство триває, повідомляють у Національній поліції України.

140 російських діячів культури отримали заборону на в'їзд в Україну від Служби безпеки України.

144 випадки отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем зафіксовано в Україні, з них завершилися летально – 67, повідомляють у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

150 будівель у Римі отримали пошкодження в результаті землетрусів в Італії. За даними служби Цивільної оборони і пожежної служби невеликі тріщини з'явилися, зокрема, в будівлях знаменитих римських музеїв - Галереї Боргезе і Палаццо Барберіні, а також приблизно в десяти базиліках, повідомляють іноземні ЗМІ.

239 мігрантів з Лівії загинули в результаті краху двох човнів в Середземному морі, повідомляють в ООН.

411 кримінальних правопорушень були зафіксовані на території так званої «ДНР» українською поліцією за 10 місяців 2016 року, повідомив голова Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

700 журналістів загинули у світі за останні десять років при виконанні службового боргу, відзначають в ООН.

1 239 осіб загинуло в Україні з початку року внаслідок пожеж, ще 976 осіб постраждали, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Всього в поточному році було зафіксовано 65 797 пожеж.

3 000 кібератак здійснювалися щодня на систему е-декларування, повідомляють у Держспецзв'язку.

25 000 цивільних планує використовувати в якості живого щита в Мосулі терористичне угрупування «Ісламська держава», зазначають в ООН, повідомляють іноземні ЗМІ.

44 900 га або 90% від площі суцільних зрубів дерев у 2015 році були відтворені в 2016-му підприємствами Державного агентства лісових ресурсів, повідомляють у відомстві.

47 000 керівників приватних підприємств в Україні нараховують собі зарплату в розмірі 1450 гривень, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. На його думку, це свідчить про масштабну практики виплати зарплат у конвертах.

70 000 дітей в Україні потребують паліативної допомоги, вважають в ЮНІСЕФ.

120 954 декларації зафіксовані в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, повідомляють у Національному агентстві України з питань запобігання корупції.

335 031 мігрантів прибули до Європи морем в 2016 році, повідомляють у Міжнародній організації з міграції (МОМ). В основному вони прибували в Грецію та Італію.

1 875 000 000 доларів США становить обсяг надходжень грошових коштів в Україну з-за кордону з використанням систем переказу коштів, повідомляють у Національному банку України.

4 800 000 000 гривень становить заборгованість населення України з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання, повідомляють у Державній службі статистики України.

10 000 000 000 доларів в рік втрачає Росія через обіцянок налагодити інфраструктуру анексованого нею Криму, повідомляють іноземні ЗМІ.

38 000 000 000 гривень додаткових надходжень до державного бюджету очікують у Мінсоцполітики за рахунок збільшення мінімальної зарплати, оскільки це, на думку чиновників, сприяє детінізації, економічному зростанню і справедливому розподілу бюджетних ресурсів, зазначає міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Маргарита Андреєва