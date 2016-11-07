Деканоідзе: За рік із Нацполіції звільнено близько 5600 співробітників

Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе заявила про звільнення близько 5,6 тис. співробітників поліції за рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції з нагоди річниці з моменту набрання законом України «Про Національну поліцію» чинності.

"Було звільнено десь 5 тисяч 600 осіб. На посаді підвищено близько 4 тисяч 400 осіб, і ми понизили теж близько 4 тисяч співробітників, які залишили свої "теплі" посади і перемістилися абсолютно на низькі посади. Так що, я думаю, що це досягнення. Досягнення не тому, що ми реально когось звільнили, а тому, що ми знайшли нових людей, які реально заслуговують бути на посаді", - сказала глава Нацполіції.

При цьому вона зазначила, що в Нацполіції не вистачає професійних кадрів, які повинні служити українському народу, а також для впровадження сучасних стандартів. За її словами, в 2016 році було порушено 3,5 тис. кримінальних справ у сфері службової діяльності, а 997 службовим особам органів влади було пред'явлено обвинувачення. Деканоідзе підкреслила, що обвинувачення пред'явлено 463 службовцям контролюючих органів.

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Крім того, з початку 2016 року в бюджетній сфері виявлено 2309 кримінальних правопорушень, з яких 1187 пов'язані з коштами державного бюджету і 1103 з коштами місцевих та обласних бюджетів.

"Загальна сума збитків за порушеними кримінальними справами у цьому році становить 508,2 млн грн", - сказала Деканоідзе.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція підготували остаточну концепцію 14 жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень правоохоронців, формальним приводом для яких стало вбивство 25 вересня в Дніпрі двох патрульних поліцейських.

Зазначається, що згідно з документом, запропоновані правки стосуються трьох нормативних актів: Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП), законів "Про дорожній рух" і "Про Національну поліцію