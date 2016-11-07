Поліція вилучила у жителя Дніпропетровщини партію марихуани вартістю 500 тисяч гривень
14:07, 07 листопада 2016Інциденти
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У місті Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області 6 листопада поліцейські управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України вилучили 12 кг марихуани.
Марихуана / REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, вартість наркотиків на «чорному» ринку складає майже 500 тис. грн.
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Готову до реалізації, висушену та подрібнену марихуану, розфасовану у сліп-пакети, чоловік зберігав у своїй майстерні та на горищі будинку.
Наразі наркотики відправлено на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів), що передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
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