Українці вживають занадто багато антибіотиків не за призначенням - ЗМІ

Це призвело до того, що вилікувати звичайні інфекції стає дедалі складніше, йдеться в сюжеті ТСН.

Непоодинокими стають випадки, коли куплений в аптеці без рецепта медикамент не тільки не покращує стан хворого, а навпаки – провокує низку нових і складніших хвороб. Серед таких – порушення роботи шлунко-кишкового тракту та проблеми із серцем. Разом із тим майже в усіх країнах Європи антибіотик можна купити лише за рецептом.

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Близько 40% українців переконані, що антибіотики лікують грип або застуду, а це небезпечна омана. Антибіотики взагалі не діють на віруси – лише на бактеріальні складові, запевняють фахівці. Застосування ж ліків із профілактичною метою не досягає цілі, однак призводить до ускладнень, бо бактерії мутують і стають нечутливими до антибіотиків. Такі "супербактерії" можуть загрожувати людству вимиранням, оскільки протидії їм не винайдено.

У Європі від нечутливих до антибіотиків бактерій щороку помирає 25 тисяч людей. Тому в більшості країн обмежили застосування відповідних препаратів у сільському господарстві, але не в Україні. Фахівці кажуть, що агрономи використовують у тисячі разів більше антибіотиків, ніж медики і фармацевти. Ними забезпечується швидке зростання худоби та птиці. Тому препарати можуть зустрічатися у свинині, яловичині, курятині та яйцях. У молоко антибіотики додають для подовження строку придатності. Антибактеріологічними препаратами годують рибу і морепродукти, вирощені в розплідниках.

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Уже зараз в українських стаціонарах помічають, що бактеріальні пневмонії, які раніше лікували звичайними антибіотиками, не реагують на сучасні антибактеріальні препарати. У дитячих інфекційних відділеннях дедалі складніше побороти гнійні отити та сепсис. "Нам надзвичайно складно стає лікувати інфекції, вони стають нечутливими до антибіотиків, і нам доводиться використовувати альтернативні антибіотики. У нас звужуються можливості лікування", - зізнаються лікарі.