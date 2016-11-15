Мітингувальники біля Верховної Ради та Нацбанку поступово розходяться

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля Верховної Ради перебуває не більш ніж 100 осіб.

Біля будівлі НБУ людей трохи більше – декілька сотень. Проте спостерігається, що вони постійно рухаються в бік Майдану Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, близько 13.00 біля будівлі Верховної Ради загальна чисельність мітингувальників, що брали участь у низці акцій протесту, складала понад 6 тисячі осіб.

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Демонстранти протестували проти підняття тарифів, політики Національного банку, посилення повноважень правоохоронних органів та презумпції правоти поліцейського. Більшу частину мітингувальників становили люди, які називали себе ошуканими вкладниками вітчизняних банків та тримали в руках прапори з назвами ліквідованих банківських установ.

Ряд центральних вулиць Києва у зв'язку із загрозою скоєння терористичних актів було перекрито для проїзду автотранспорту, частину Урядового кварталу огороджено парканом.