У центрі Києва мітингують вже понад 6 тисяч осіб - поліція

Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Усі акції проходять спокійно. Правоохоронці продовжують нести службу по охороні публічної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, поліція виявила і не пропустила кількох осіб, які намагалися потрапити на мітинг в центрі Києва із травматичною зброєю.

Очевидці повідомили, що біля Маріїнського парку і з боку вул. Інститутської збиралися "тітушки".

Також відомо, що організатори акцій пропонують учасникам від 70 до 125 гривень.