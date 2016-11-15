У центрі Києва мітингують вже понад 6 тисяч осіб - поліція
14:11, 15 листопада 2016Суспільство
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У центрі Києва в масових акціях беруть участь вже понад 6 тисяч осіб.
Поліція: Усі акції проходять спокійно / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції Києва.
«Усі акції проходять спокійно. Правоохоронці продовжують нести службу по охороні публічної безпеки», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, поліція виявила і не пропустила кількох осіб, які намагалися потрапити на мітинг в центрі Києва із травматичною зброєю.
Очевидці повідомили, що біля Маріїнського парку і з боку вул. Інститутської збиралися "тітушки".
Також відомо, що організатори акцій пропонують учасникам від 70 до 125 гривень.
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