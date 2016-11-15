Колишній ФСБшник, який перейшов на сторону України, перед зникненням скаржився на погрози й хотів виїхати до Європи (відео)

Зв'язок із колишнім розвідником ФСБ, який рік тому офіційно став українцем, обірвався в суботу, йдеться в сюжеті ТСН.

Ілля Богданов не відповідає на дзвінки, не реагує на смс-ки. Його друг каже: разом вони планували відкрити кулінарний бізнес, за добу до зникнення їздили шукати місце для торгівлі.

"Дивилися, де можна відкрити кафе. Коли ми вже все подивилися, він каже: "Ну все, я побіг. У мене справи, давай там зустрінемося завтра". У нас дуже великий був перелік справ, які потрібно було зробити на суботу і неділю і як би - людини немає", - каже Антон Логінов, товариш Богданова.

Про своє нове захоплення - продавати пиріжки - Ілля ділився і на своїй сторінці у Facebook місяць тому. Тоді ж він змінив і місце проживання - переселився у готель при Михайлівському монастирі. Інколи ночував у друзів.

Ненависник путінського режиму приїхав у Київ влітку 14-го і став першим офіцером ФСБ, який відкрито перейшов воювати за вільну Україну. Відслуживши в АТО, Богданов боявся за своє життя і скаржився друзям на стеження.

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"Дуже переживав за своє життя. Казав, що за ним стежать. Квартиру, яку знімав, покинув буквально за добу. Продав швидко машину і казав, що, можливо, йому прийдется їхати до Європи. У мене є така надія, що він поїхав і повернеться", - каже волонтер і друг росіянина Євгенія Прокопенко.

Вона познайомилася із Богдановим на столичній автомийці, де він все літо прав килими. Його напарник згадує, що погрози парубку приходили навіть на робочий телефон. Звільнився Ілля раптово. Напарник каже, що напередодні невідомий привіз йому подарунок - ноутбук, на якому хтось записав ролик із подробицями, як саме його знищать за зраду Росії.

"Я сам бачив: приїхав якийсь шанувальник з луганськими номерами на "Шевроле Лачеті". При мені це було. Іллюха з ним поговорив. Каже: "Приїхав шанувальник. Ось тобі подарунок на день народження", - розповідає напарник Богданова.

Своїм в Україні він так і не став, - колишньому офіцеру ФСБ довіряли не всі. Для Росії ж він став ворогом. У версію, що міг повернутися додому - побратими Іллі одразу відхиляють та припускають, якщо і опиниться в Росії, то силою.

За фактом зникнення поліція відкрила кримінальне провадження - за статтею умисне вбивство. "Ми повинні знайти його і тоді будемо говорити, чи це було пов'язано з погрозами, чи це, можливо, якийсь його особисто принциповий такий крок зникнути на кілька днів", - каже речниця столичної поліції Оксана Блищик. Контакт із матір'ю Богданова, яка залишилась у Владивостоці, його друзі мають, але поки про зникнення єдиного сина їй не кажуть. Бо теж вірять - Ілля невдовзі повернеться живим.