Тиждень в цифрах

4 народних депутати будуть притягнуті до відповідальності за приховування даних в е-деклараціях, повідомляють у Генеральній прокуратурі України.

6 країн – США, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Великобританія – погодилися зберігати санкції проти Росії до виконання нею Мінських домовленостей, повідомляють іноземні ЗМІ.

6 держав, економіки яких стрімко розвиваються - Аргентина, Австралія, Канада, Саудівська Аравія, Туреччина і США – не можуть виконати цілі, що містяться в Паризькому кліматичну угоду, йдеться в дослідженні Лондонської школи економіки, повідомляють іноземні ЗМІ.

11 місце в Глобальному індексі тероризму, який щорічно складає лондонський Інститут економіки і світу, посіла Україна, повідомляють іноземні ЗМІ. У списку за 2015 рік Україну «випередили» Лівія, Єгипет, Індія, Сомалі, Ємен і Сирія.

17 міністрів і голову центробанку Сирії Рада ЄС включила у перелік осіб, щодо яких діють обмежувальні заходи Євросоюзу проти сирійського режиму, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

19 професій загальнодержавного значення, підготовка кадрів за якими буде здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах за кошти державного бюджету, визначив Кабінет міністрів України.

20 тонн поліетиленових пакетів кияни зібрали для переробки всього за 2 тижні. 1 кг сировини коштує 1,5 гривні.

20 років виповнилося з дебютних боїв братів Віталія і Володимира Кличка на професійному рингу. Свої перші бої відомі боксери провели в німецькому Гамбурзі.

28 осіб, в тому числі, 20 громадян Російської Федерації, отримали в 2016 році повідомлення про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

38% ВВП становить рівень тіньової економіки в Україні в першому півріччі 2016 року, повідомляють у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

38-е місце в рейтингу свободи Інтернету міжнародної неурядової організації Freedom House за 2016 рік займає Україна, опустившись за рік на одне місце, повідомляють в організації.

45,8 тонн мандаринів, заражених середземноморською плодовою мухою, Україна не впустила з Туреччини через Одесу, повідомляють у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

48 країн до 2050 року планують повністю відмовитися від використання вугілля, про що заявили на Всесвітній конференції ООН з питань зміни клімату, повідомляють іноземні ЗМІ.

53 «прокурора ДНР» отримали підозру прокуратури Донецької області і управління СБУ в Донецькій області, повідомляють силовики. Кримінальні справи у відношенні прокурорів-зрадників розслідуються за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння терористичної групи чи терористичної організації).

62% жителів Донецької області мають родичів і близьких, котрі живуть за лінією розмежування, йдеться в дослідженні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

63% росіян хотіли б бачити Володимира Путіна президентом після 2018 року, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані «Левада-центру».

285 народних депутатів при 226 необхідних голосів підтримали законопроект, поданий президентом України Петром Порошенком, щодо захисту постраждалих в результаті афери в банку «Михайлівський».

400 дітей у світі щодня вмирають від кору, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляють іноземні ЗМІ.

450 загиблих в зоні проведення АТО були ідентифіковані в Україні за допомогою ДНК-експертизи, повідомила радник президента України з гуманітарних питань, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Всього в базі є 880 ДНК-профілів.

988 населених пунктів у 13 областях України були знеструмлені внаслідок несприятливих погодних умов 12-14 листопада, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

4 425 супутників планує запустити на орбіту космічна корпорація SpaceX для роздачі інтернету. Відповідну заявку компанія вже направила до Федеральної комісії зв'язку США, передають іноземні ЗМІ.

6 000 осіб мітингували в центрі Києва у вівторок, 15 листопада, повідомляють столичні поліцейські.

8 336 автомобілістів і їх пасажирів врятували і зі снігових заметів з початку негоди в Україні, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Було розчищено близько 770 км доріг.

12 000 видів озброєння і техніки отримали Збройні сили України за останні 2 роки, заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

15 000 державних мечетей в Марокко перейдуть на поновлювані джерела енергії, такі як сонячні модулі, в найближчі 5 років, повідомляють іноземні ЗМІ.

30 000 людей у військовій формі, які прибули з Росії на окуповану частину Донбасу, були зафіксовані спостережною місією ОБСЄ, заявив посол США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Деніел Беєр.

50 000 фальшивих доларів троє зловмисників намагалися реалізувати за півціни Київської області і були затримані правоохоронцями, повідомляють у Службі безпеки України.

1 400 000 доларів заборгованості по зарплаті хоче отримати колишній форвард Артем Мілевський від київського «Динамо», повідомляють українські ЗМІ.

7 000 000 українців вже оформили субсидії на оплату комунальних послуг, повідомляють у Кабміні. Середній розмір субсидії коливається від 1 до 2 тисяч гривень.

77 900 000 гривень склали надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками січня-жовтня 2016 року. Це на 43,1% менше, ніж за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Маргарита Андрєєва