Українці підхопили ідею «переховати сало» - квартирні злодії теж "за"

Фінансова криза різко збільшила кількість квартирних крадіжок у США. Через економічний спад прогнозується зростання крадіжок і у Великобританії. На сайті ВВС News минулого тижня опубліковано проект листа, що був підготовлений апаратом розділу Міністерства внутрішніх справ країни Джекі Сміт. Його було адресовано прем`єр-міністру Гордону Брауну. У листі вказано, що слід чекати збільшення контрабанди пального, алкоголю і тютюну. Прогнозується зростання крадіжок і насильства взагалі. Подібні оцінки засновані на досвіді рецесії початку 1990-х. Кількість злочинів проти власності, йдеться в документі, може зрости на 7 відсотків в 2008 році і ще на 2 відсотки -в 2009 році. Ментальне бажання українців зберігати гроші ближче до серця, «за пазухою», через панічні настрої, що породили недовіру до банків в період кризи, спровокувало зростання квартирних крадіжок і у нас.

Ідею «переховати сало» підхопили тисячі українців, і вже в жовтні, за даними керівника групи радників НБУ Валерія ЛИТВИЦЬКОГО, відтік коштів з депозитних рахунків в українській банківській системі становив 16,9 мільярди гривень.

На думку експертів, наслідки народної істерії здатні зіграти з українцями злий жарт в національних масштабах.

Зрозумівши, що недовіра до банків сприяє накопиченню схованок у квартирах, представники кримінального світу і умовно законослухняні громадяни, які через кризу втратили роботу, - пожвавилися, звернувшись до свого «ремесла». Приводів «піти на справу» у квартирних злодіїв стало значно більше. Панічні настрої склалися на руку злочинцям, і вже в листопаді правоохоронці зіткнулися із зростанням квартирних крадіжок. Хоча, їх збільшення експерти прогнозували ще на початку кризи, коли люди кинулися знімати депозити. Сьогодні ж серед міліцейських зведень чимало повідомлень про квартирні крадіжки.

Здебільшого ризику квартирних крадіжок виявилися схильні мешканці столиці, де щодня відбувається до 30 таких злочинів, а за гарячими слідами розкривається не більше за 50 %. При цьому до нового року правоохоронці прогнозують збільшення кількості квартирних крадіжок.

Проте, силовики не драматизують ситуацію, стверджуючи, що серйозного впливу на ситуацію із злочинністю економічна криза поки не надала.

На їхню думку, надалі зростання злочинності залежатиме від рівня складності кризових явищ, що впливають на економічну ситуацію в країні. Чим гірше підуть справи - тим більше буде охочих вийти на кримінальний промисел. Втім, певні ознаки цього вже явно простежуються в кримінальних зведеннях.

- Листопад ще не завершився, і поки ми не бачимо загальної картини, у нас тільки поточна статистика. Але станом на 20 листопада по Києву було зафіксовано 188 заяв про квартирні крадіжки, 31 з крадіжок була розкрита, - повідомила співробітник ДУ МВС у Києві Наталія СТОРОЖИК.

За даними прес-офіцера Солом’янського району ДУ МВС в столиці Ірини БІБА, найхарактернішими способами проникнення в житло в 90 відсотках випадків залишається спосіб через двері (у 5-7 відсотках випадків їх вибивають), і лише в 10 відсотках випадків - через вікно або балкон.

На думку головного фахівця Департаменту кримінального розшуку України Миколи РОЩИНА, нестабільність і криза здатні спровокувати сплеск злочинної активності. Якщо криза буде прогресувати, квартирні крадіжки можуть стати одним з основних джерел доходів деяких громадян з кримінальним минулим, як це було вже в період «смути» початка 90-х.

"Нестабільність породжує безконтрольність і зростання злочинності. Вже зараз звільнення здатні породити зростання майнових злочинів. Зловмисникам складніше знайти гроші на наркотики, випивку і на звичайну їжу. Але якісь запаси у них ще є, тому крадіжок фіксується ще не так і багато. Ральную картину ми зможемо побачити під кінець року», - говорить Микола РОЩИН.

Так, за даними Департаменту кримінального розшуку України, в жовтні за квартирними крадіжками в Києві було порушено 279 кримінальних справ, по Україні - 4134 кримінальних справи. За його словами, щоб усвідомити масштаби злочинності в цій сфері, цифри офіційної статистики слід множити на п`ять - це буде реальна кількість поданих заяв від громадян.

Ті, хто зараз поспішив забрати гроші з банків, щоб зберегти готівку в будинку, розмірковуючи, що так надійніше, на думку експерта, помиляються. Як показує практика, у столичних злодіїв, особливий нюх на крупні суми, які зберігаються в квартирах.

Причому, обкрадають в основному середній клас, «нижче середнього», і лише невеликий відсоток справді багатих людей.

Сьогодні в категорію крадіжок, на які закон дозволяє «закрити очі» потрапляють потерпілі, у яких злодії поцупили «добра» і готівки в цілому на суму до 772 грн. За багатьма заявами про крадіжки особистого майна, якщо сума викраденого оцінюється не вище за 772 грн., в порушенні кримінальної справи відмовляють, і злочинців, відповідно, ніхто не розшукує, займаючись більш серйозними справами.

Таким чином, з 100 тис. заяв по квартирних крадіжках порушується лише 10-15 тис. кримінальних справ, не більше 50 відсотків з яких розкриваються.

У міліції вважають, що жертвами квартирних крадіжок найчастіше стають через безпечність. Щоб зберегти майно від непроханих гостей, правоохоронці радять замінити вхідні двері на металеві, і встановити не менш за два замки. А так само пам`ятати про прості заходи обережності - закривати кватирки і балконні двері, встановити грати на вікнах, охоронну сигналізацію.

Пластикові вікна, для більшості злодіїв-професіоналів, що називається, подарунок долі, особливо ті, що були залишені «на провітрювання». Якщо злочинці знають, що в квартирах накопичуються великі суми в готівці, вони не бачать перешкод - зламують двері, заповзають по водостічній трубі, спускаються на канаті. При цьому трюки з включеним світлом і радіо зупиняють тільки дилетантів. Як показує практика - «проти лому немає прийому», актуально і у випадку з квартирними крадіжками, якщо захочуть – залізуть обов`язково.

Тому експерти не рекомендують зберігати гроші в одному місці. У злочинців вже виробився «нюх» і на зливні бачки, і на банки з мукою, а тим паче на плитки, що відсовуються, і сейфи. Вони мислять тими ж категоріями, що і господарі, а як показує практика, логіка останніх досить стереотипна. Потрапивши до квартири, питання «куди вони могли покласти гроші», квартирні злодії вирішують «як два пальці об асфальт».

За статистикою, найбільш часто скоюються злочини проти власності. За тими ж статистичними даними, вони найчастіше залишаються нерозкритими.

Якщо ідея з побудовою багаторівневої оборони житла не імпонує, можна скористатися банківським сейфом. Жодних ризиків немає, якщо ви розмістите на депозиті до 150 тис. грн. (сума відшкодування Фондом гарантування внесків збільшена законодавчо).

Тому порада Жоржа Милославського залишається не позбавленою сенсу і сьогодні - «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть".

Анна Горпинченко