В Електронному архіві визвольного руху публікують документи про військо ЗУНР

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, 16 випусків “Вісників” Державного секретаріату військових справ ЗУНР 1918-1919 років з інформацією про повноваження військової адміністрації, мобілізацію вояків Української галицької армії, матеріально-технічне забезпечення, оплату праці та багато іншого відтепер доступні онлайн.

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Як розповів архівіст Центру досліджень визвольного руху Роман Тютенко, оскільки “Вісник” виходив в час українсько-польської війни 1918-1919 рр., місцем видання було те місто, в якому розташовувався уряд ЗУНР, — Тернопіль, Станіслав (тепер Івано-Франківськ), Камянець-Подільський.

У “Вісниках” врегульовані повноваження цивільної та військової адміністрацій ЗУНР, подані списки керівних осіб в Українській галицькій армії, списки піхоти, кінноти, артилерії, ветеринарної, санітарної служб, духовенства, судівництва, інтендатури ЗУНР.

“Тут є розпорядження про мобілізацію і демобілізацію вояків Української галицької армії, про створення воєнних округів на території ЗУНР, накази військовим, окружним та повітовим комендантам та вказівки жандармерії ЗУНР”, - розповів Тютенко.

Серед документів можна також знайти дані про матеріально-технічне забезпечення вояків та офіцерів УГА, зокрема звіти військового майна окружних команд ЗУНР, провізію, оплату служби, однострої військових.

Документи доступні на сайті Е-архіву визвольного руху за посиланням.

У прес-центрі нагадали, що відкритий у березні 2013 року Електронний архів визвольного руху avr.org.ua є спільним проектом Центру досліджень визвольного руху, Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного музею «Тюрма на Лонцького». Сьогодні в Е-архіві доступні копії 22640 документів.