Пожежі в Ізраїлі: до МЗС повідомлень про постраждалих українців не надходило

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

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«За повідомленням Посольства України в Ізраїлі, інформація щодо наявності громадян України серед постраждалих унаслідок пожеж до установи не надходила», - йдеться в повідомленні.

В МЗС також зазначили, що українські спеціальні літаки наразі здійснюють заходи, пов’язані з патрулюванням гірської місцевості, виявленням та ліквідацією пожеж.

«Станом на 27.11. найбільші осередки пожеж локалізовані. Українські рятувальники ведуть подальшу роботу щодо виявлення та ліквідації інших місць загоряння», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна відправила до Ізраїлю два літаки «АН-32П» Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання допомоги в ліквідації пожеж, що почалися 22 листопада.

Вранці 27 листопада протипожежна служба Ізраїлю поінформувала, що всі пожежі погашено. У найбільш постраждалому портовому місті Хайфі пошкоджено близько 1800 квартир, понад 500 стали непридатними для проживання. За п'ять днів постраждало понад 120 осіб. Поширенню вогню сприяли тривала засуха і сильні вітри.

В Ізраїлі з початку виникнення сильних пожеж по всій країні затримано 35 осіб, яких підозрюють в умисних підпалах.