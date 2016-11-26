Прем’єр Ізраїлю подякував Україні за відправлення літаків для гасіння масштабних пожеж

Про це йшлося сьогодні під час телефонної розмови президента України Петра Порошенка з Нетаньягу, повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави.

«Нетаньягу висловив вдячність Україні, яка однією з перших країн відгукнулася на запит ізраїльської сторони і направила свої літаки для подолання масштабних пожеж в Ізраїлі», - йдеться у повідомленні.

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Також у ході бесіди лідери двох держав обговорили актуальні питання співробітництва, окремо зосередившись на проблематиці поглиблення торговельно-економічної співпраці між Україною та Державою Ізраїль, включаючи активізацію перемовин щодо Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Порошенко запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України найближчим часом.

Як повідомлялося, 24 листопада в околицях Хайфи у п'яти місцях розпочалась пожежа. Спочатку горів ліс, що оточує місто, а через кілька годин вогонь перекинувся на міські будівлі. Через пожежу евакуювали понад 60 тис. осіб, а також університет Хайфи і Техніон (Ізраїльський технологічний інститут).

Того ж дня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду терміново надати гуманітарну допомогу Ізраїлю, де сталися масштабні пожежі.

Президент також доручив міністрові внутрішніх справ направити до Ізраїлю два літаки АН-32 для допомоги у гасінні пожеж.

Вчора два літаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій «АН-32П» вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги у ліквідації пожеж.