Адвокати родин Небесної сотні просять активістів не блокувати допит Януковича

Про йдеться у їхній заяві, опублікованій в мережі Facebook.

"Адвокатська дорадча група (адвокати родин Небесної сотні) закликають активістів не блокувати проведення допиту, самостійно розбиратися в суті речей та не давати себе використати для досягнення невідомих цілей, які не мають нічого спільного із встановленням справедливості у справі притягнення до відповідальності винних у злочинах проти учасників Євромайдану", - сказано у повідомленні.

Читайте такожУ МВС пообіцяли "докласти всіх зусиль" задля доставки екс-беркутівців на суд 28 листопада

На їхню думку, "українська сторона має зробити все, щоб забезпечити справедливий судовий розгляд".

"Нас насторожує відверта дезінформація активістів про те що нібито беркутівців збиралися відпустити. Суд ще минулого засідання продовжив термін тримання під вартою всім обвинуваченим на два місяці", -наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Святошинському районному суді Києва о 13:00 повинно було розпочатись судове засідання у справі вбивства людей під час Євромайдану. В суді мали допитати екс-президента України Віктора Януковича як свідка в режимі відеоконференцзв'язку.

Проте "Правий сектор" заблокував екс-"беркутівців", яких повинні доставити у Святошинський суд для допиту у справі про вбивства на Майдані. Через це засідання було закрите, відеодопит перенесено.