Янукович дає прес-конференцію в Ростові (подію завершено)

Онлайн трансляція прес-конференції Януковича:

Зазначимо, спочатку прес-конференція Януковича повинна була відбутися за підсумками відеодопиту по справі про розстріл активістів Євромайдану. Екс-президент проходить по справі як свідок.

Проте засідання суду було перенесено на 28 листопада 2016 року після того, як кілька десятків людей заблокували виїзд обвинувачених у справі екс-"беркутівців" з Лук'янівського СІЗО в Святошинський суд.

При цьому Янукович вирішив все одно провести прес-конференцію, хоча і констатував, що не зможе розповісти все, що міг би, якщо б давав прес-конференцію після допиту.

"Користуючись нагодою, сьогодні я прийняв рішення провести все-таки прес-конференцію. Хоча ви розумієте мене, що я не зможу сказати, що я повинен буду сказати суду. А враховуючи, що 28 все-таки буде засідання суду, зараз дати їм шанс якось скористатися цими моїми свідченнями за межами суду. Я такий шанс їм не там. Але все-таки я щось скажу. І, звичайно, я відповім на всі питання, які вас цікавлять", - заявив Янукович.