В ГПУ знайшли спосіб вийти на контакт з екс-"беркутівцями" під час допиту Януковича

Про це повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в ефірі "112 Україна".

Читайте також"Патріот знайшовся": соцмережі відреагували на "явлення" "легітимного" Януковича

"Для можливості проведення допиту, наскільки відомо, організовується можливість відеоконференції з СІЗО. Якщо (підозрюваним) не вдасться виїхати, то, можливо, через відеоконференцію все ж відбудеться допит", - зазначив він.

При цьому Горбатюк додав, що така відеоконференція із СІЗО - це ініціатива Святошинського райсуду Києва.

Як повідомлялося, 25 листопада в Святошинському райсуді Києва в режимі відеоконференції був запланований допит Януковича по відеозв'язку із Ростова у справі 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Після початку засідання в суді оголосили перерву, оскільки підсудних не доставили до суду: кілька десятків людей блокували виїзд екс-"беркутівців" з Лук'янівського СІЗО.

Пізніше суд після перерви прийняв рішення перенести допит Януковича на 28 листопада.