Адміністрація СІЗО готова видати екс-"беркутівців" для участі в судовому засіданні

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» сказав виконувач обов'язків начальника Лук'янівського СІЗО Сергій Перваков.

"Адміністрація слідчого ізолятора має заявки на доставку даних ув'язнених до суду сьогодні", - сказав він.

За словами Первакова, доставкою до суду займаються представники Національної поліції або Національної гвардії. «Сама адміністрація слідчого ізолятора готова видати зазначених ув'язнених до доставки в суд», - додав він.

На питання, чому доставка екс-«беркутівців» не була забезпечена 25 листопада і хто несе за це відповідальність, Перваков сказав, що нині проводиться службова перевірка щодо представників слідчого ізолятора та щодо конвойної служби. "З урахуванням того, щоб не допустити п'ятничного варіанта, хочу зазначити, що у слідчому ізоляторі працюють сім кабінетів відеоконференції, які обладнані необхідною апаратурою, і вказане обладнання встановлене Державною судовою адміністрацією України, яка і може забезпечити відеоконференцзв'язок з будь-яким судом Києва та області", - зауважив представник СІЗО.

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Як повідомляв УНІАН, у травні цього року суд у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати в режимі відеозв'язку колишнього президента Віктора Януковича як свідка у цій справі. 25 листопада Янукович у Ростовському суді вийшов на відеозв'язок зі Святошинським райсудом Києва, проте активісти заблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО, і екс-«беркутівців» не змогли доправити до суду. У зв‘язку з цим судове засідання було перенесено на сьогодні, 28 листопада, на 13.00 за київським часом. Після оприлюднення рішення Святошинського райсуду про перенесення засідання, протестувальники розблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО.

***Генеральна прокуратура України в 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка і Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

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10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.

22 листопада Святошинський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою 5 екс-«беркутівцям» ще на 60 діб – до 20 січня 2017 року.